Los colombianos estamos envueltos en una cultura de odio; hay agresiones permanentes entre políticos, periodistas, autoridades, ciudadanos, vecinos. Creamos bandos y con estos comienzan los discursos de odio y el ataque al otro; que retroalimentamos con los medios de comunicación que se llenan de insultos, burlas e injurias, entre quienes piensan diferente.

Este comportamiento social nos destruye. Si verdaderamente queremos construir y mejorar como sociedad debemos partir por respetar al que piensa diferente, entender sus necesidades antes de juzgarlo, intentar llegar a concertaciones, y muy especialmente, no agredirnos ni imponer nuestros derechos sobre los de los demás.

Qué triste ver amigos discutiendo apasionadamente, pero sin argumentos; poniendo en burla y ofendiendo al que piensa diferente, sin escucharlo y controvertirlo de forma respetuosa. Ni siquiera entre amigos logramos conjuntamente a través del diálogo encontrar las soluciones a nuestros conflictos.

Es cierto que debemos acabar con la deshonestidad, la corrupción, el vandalismo, los abusos y en general todo lo que daña nuestra sociedad, pero no por ello podemos minimizar o atacar al otro, que seguramente también tiene los mismos deseos de mejora. Si continuamos fomentando esta cultura de odio, nos seguiremos acabando y todo este veneno ideológico nos condenará al estancamiento social.

No acostumbro a hablar en mis columnas de estos temas, pero el privilegio que me da tener lectores, crea una responsabilidad sobre lo que escribo, y esta coyuntura que vivimos merece hacer estas reflexiones. No podemos olvidar que al actuar debemos ser conscientes de nuestros derechos para exigirlos, pero también honestos y coherentes para asumir nuestras obligaciones. Y que a partir del diálogo y respeto que tengamos con el que piensa diferente podremos superar esta crisis social, económica y sicológica, para tener la Colombia que deseamos y merecemos.