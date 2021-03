Así como se encuentra polarizado el país ideológicamente vemos con mucha tristeza que esto ha trascendido en la propiedad horizontal. En varios edificios se han generado corrientes, de las que quienes son contrarias a ellas los blasfeman, los agreden y generan comentarios que lo único que logran es acabar con la convivencia del lugar en que viven, llevando con esto a la pérdida del valor de las unidades inmobiliarias, porque a nadie le gusta vivir en un ambiente hostil donde hasta en los pasillos se escuchan problemas.

La gente debe entender que en las propiedades horizontales hay decisiones de carácter político, es decir, se deciden con votos. En esta encontramos la aprobación de los presupuestos, estados financieros, nombramiento de los consejos de administración y comités de convivencia y hasta el nombramiento del revisor fiscal. En este tipo de discusiones triunfa más la emoción que la razón.

Otras que son de carácter administrativo, como son el cumplimento de los reglamentos, la rendición de cuentas y los mantenimientos que se hacen en el edificio que deben ser equivalentes al presupuesto que se aprueba.

Pero aún cuando no nos gusten las decisiones tomadas por las mayorías, debemos ser respetuosos, acatándolas y obedeciendo las reglamentaciones internas. No debemos tomar estas diferencias como personales e ir en contra de todo el que piensa diferente a nosotros, ni actuar con posiciones egoístas donde creamos que la copropiedad debe girar al servicio de uno mismo. Como he dicho en otros artículos, debemos primero ver nuestras obligaciones, para poder reclamar nuestros derechos.

En estas épocas de asambleas debemos vacunarnos contra el odio por nuestros vecinos, para ser respetuosos y no agredir; especialmente debemos pensar que unidos en un edificio somos más y dejar de lado la arrogancia que nos hace pensar que si no se hacen las cosas como uno las plantea no son las adecuadas para la copropiedad. La humildad que tengamos para agradecer a los órganos de administración, especialmente a los consejeros que han dedicado su tiempo libre para velar por nuestros intereses, sería un interesante primer paso.