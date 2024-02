Las actas de asamblea

Terminando la obligación de realizar las asambleas ordinarias en las propiedades horizontales, empieza el ejercicio de hacer las actas que da constancia de lo acontecido en ellas. Lamentablemente, muchas actas quedan mal elaboradas por falta de conocimiento de la ley o por desconocimiento de la norma técnica GTC 185, que indica lo que debe contener el acta, éstos son los ítems que debe incluir: 1. Las firmas del presidente y secretario. En las no presenciales y de comunicación escrita; deberán además ser suscritas por el administrador del edificio o conjunto y el revisor fiscal que dará fe de los votos sobre las decisiones tomadas en ellas. 2. La especificación de si la asamblea fue ordinaria o extraordinaria, con la finalidad de ver si las decisiones que se tomaron están acorde a las directrices establecidas en el artículo 39 de la Ley 675/01. 3. La fecha en que se hizo la convocatoria, para verificar que la citación se realizó con la antelación que exige la ley. 4. El orden del día propuesto y el realizado, para verificar si se tomaron decisiones fuera de las indicadas en la citación. Especialmente importante para las extraordinarias en que no pueden tomarse decisiones sobre temas no propuestos. 5. Nombre, calidad de los asistentes (propietario o representante), su unidad privada y su respectivo coeficiente. Estos deben coincidir con el libro de residentes y propietarios que lleva la administración, y la finalidad es verificar la legitimidad de sus asistentes. 6. Las decisiones tomadas con el respectivo quorum de aprobación. Técnicamente no deben describirse los debates, ni las pasiones de los asistentes, solo el resultado. 7. El acta debe publicarse dentro de los 20 días siguientes a su realización, en el caso de las asambleas presenciales y 10 días para las asambleas no presenciales. Poniéndose a disposición de los residentes y propietarios. 8. La comisión verificadora del acta deberá hacer su manifestación en documento aparte, que servirá de documento anexo del acta. Es necesario dejar claro que ellos no hacen correcciones a éste documentos, sino simplemente se limitan a manifestar que lo escrito fue lo acontecido en la asamblea. 9. Sólo se deben insertar como anexos, aquellos documentos que por su contenido no se pueden integrar al acta. 10. Levar un consecutivo, para lograr el seguimiento de todas las decisiones tomadas por la copropiedad.

Finalmente, ¡Por favor no escriban carreta!