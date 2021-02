Hoy que gran parte de los trabajos como asambleas, reuniones de consejo, consultas, comités, se realizan en forma virtual utilizando plataformas o programas de mensajería instantánea; hemos visto que los usuarios en estos medios de comunicación o no saben utilizarlos o chocan con los buenos modales, muchas veces agrediendo a los interlocutores. Veamos algunas buenas prácticas que debemos adoptar en la virtualidad: 1. Si ha acordado una reunión virtual esta debe iniciar a la hora estipulada, el tiempo de los demás no se debe sacrificar por su impuntualidad. 2. Interactúe cuando se le ha dado la palabra. Si es algo urgente todas las plataformas tienen un chat para intercomunicarse. No es correcto hablar todos a la vez. 3. Prenda la cámara cuando se está hablando, a nadie le gusta hablar con un desconocido. 4. Asigne su nombre en la aplicación cuando ingrese, las personas tienen derecho a saber con quién están hablando. 5. Es necesario mantener una buena presentación personal, como si la reunión fuera presencial. Esto contribuye con nuestra imagen. 6. Tenga cuidado con el entorno donde se proyecta la cámara. Según estudios, es lo primero que detallan los participantes. 7. Sea breve, concreto y no repetitivo. Estos sistemas están fundamentados en que las reuniones sean más ejecutivas. 8. No lea documentos, apórtelos previamente. Esto ayuda a la claridad en la información. 9. Mientras no esté hablando apague el micrófono, pues se genera interferencia en el sonido y el ruido del entorno que afecta la reunión. 10. Antes de iniciar la conversación revise que su equipo esté funcionando para la utilización de las plataformas (sonido, cámara, batería e instalación del programa a utilizar).

Lo mismo sucede con el teléfono, es necesario no utilizarlo para conversaciones o mensajes largos, así como realizar las llamadas en horarios prudentes. Recuerden que sus interlocutores almuerzan, duermen y comparten con su familia.

Esta época de la virtualidad que favorece la productividad y la comunicación no debe convertirse en un enemigo para las relaciones interpersonales y nuestra calidad de vida. Respetar estos espacios es responsabilidad de todos.