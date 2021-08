Las redes sociales (whatssapp, Instagram, signal, entre otras) han servido en algunos casos para que los vecinos que muchas veces ni se conocían, ahora compartan diferentes situaciones sobre el lugar en que viven sin necesidad de sacar el tiempo y espacio para reunirse. Pero también se ha convertido en una herramienta para disociar, y generar rumores sin argumentos ni fundamento, que muchas veces rayan con la calumnia e injuria contra copropietarios o administradores de la copropiedad.

Mientras no se tenga un elemento jurídico que impida este tipo de conductas destructoras de la comunidad, debemos procurar que todas nuestras intervenciones en estos medios inviten al diálogo y tengan una finalidad constructiva.

Ahora cuando la inmediatez en la comunicación es un elemento esencial dentro de las relaciones humanas, es necesario también que los administradores y los órganos de administración diseñen herramientas de comunicación efectiva sobre lo que se está desarrollando dentro de su gestión de administración y control de la persona jurídica. Hacerlo impediría que su labor sea puesta en duda, pues anticipándose a la especulación de terceros se informa sobre todos los asuntos de interés de la comunidad, promoviendo así la transparencia en la gestión. Además, dentro de las obligaciones que trae la ley para el administrador está la de suministrar las actas de asamblea de copropietarios y de consejos de administración a quien las solicite, por lo que estos medios serían efectivos para cumplir con el mandato legal y evitar aquellos mensajes tóxicos que deterioran el órgano social.

Quienes emiten conceptos dentro de las redes sociales en forma inadecuada, están definiendo su incultura y su falta de capacidad de liderazgo. No se puede confiar en una persona que sin fundamentos agrede a otra y daña una organización; a costa de atentar hasta con su propio patrimonio. Es hora de que todos tomemos conciencia de la valoración de las comunicaciones que recibimos o si no terminaremos tomando decisiones que en la mayoría de los casos no nos convienen y perjudicarán nuestro futuro y patrimonio.