Lo que debe mirar el arrendatario

Cuando tomamos un inmueble de vivienda en arriendo, muchas veces nos fijamos solamente en el valor de canon de arrendamiento, y por falta de haber observado otras características, en el primer año terminamos buscando un nuevo lugar para vivir. Miremos algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando tomamos un inmueble en arriendo: 1. El área del apartamento debe cubrir mis necesidades personales y de familia, tales como el número de personas que vamos a habitarlo y las actividades que haremos en la unidad privada. 2. La ubicación debe quedar cerca del entorno laboral y estudiantil de la familia; evitando los trancones y los sobre costos por transporte. 3. Observe si las áreas sociales son las que usted necesita, tales como piscinas, gimnasios, salones sociales. Si no las requiere será un costo adicional en el pago de la administración de la copropiedad. 4. Determine si el edificio tiene el mantenimiento adecuado. Muchas veces entramos a Edificios donde existen excelentes áreas sociales, pero no podemos utilizarlas por falta de mantenimiento. 5. Mire si las expensas comunes de administración se ajustan a su presupuesto y si estas se ajustan al mantenimiento del Edificio. Qué sacamos con cancelar cuotas de administración sino podemos disfrutar las áreas sociales. 6. Observe los problemas de convivencia. Con esto no decimos que no deban existir, pero sí que estos no repercutan en la calidad de vida de quienes residen en la copropiedad. 7. Conozca el reglamento de propiedad horizontal, el cual acorde a la ley 820/03 debe ser entregado a la firma del contrato por el arrendador. En este usted podrá conocer cuáles son sus derechos, deberes y obligaciones en el Edificio. 8. Mire si en las áreas privadas puede acondicionar los muebles que ya tiene, para no asumir más costos en nuevas adquisiciones o modificaciones al mobiliario. 9. Observe que las áreas comunes como parqueaderos, ascensores, rampas, etc. cumplen las condiciones de áreas y servicios que necesita. 10. Y tal vez la más importante, analice que su presupuesto le permita estar al día con el canon, administración y servicios teniendo en cuenta el estrato.

El equivocarse en la toma de un arriendo lleva a sobrecostos como trasteos, sanciones por terminación del contrato, solicitudes de codeudores, adecuación de bienes muebles y cambios en el estilo de vida; incomodidades y desventajas que se pueden evitar haciendo un adecuado y oportuno análisis.