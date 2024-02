Los incendios: ¿responsabilidad de quién?

Después de haberse registrado más de 300 incendios forestales en el país a causa del fenómeno del niño y ante los incendios que muchas veces se ocasionan en las propiedades horizontales generalmente ocasionados por cortos eléctricos por el mal manejo de las redes, como los que se ocasionan por el mal manejo de las basuras; es necesario analizar las obligaciones que tienen las copropiedades y los administradores sobre el control y la supervisión de las redes contra-incendios de los edificios y conjuntos.

Dentro de las labores preventivas en necesario que todos los propietarios y residentes participen en las capacitaciones que realizan las empresas que adelantan el SGSST en la copropiedad, donde van a determinar los riesgos que se ocasionan por el mal manejo de elementos, como de aprender las diferentes rutas de evacuación y los puntos de encuentro en caso de un siniestro. Es necesario aclarar que esta labor preventiva es obligatoria en los Edificios o Conjuntos y su no realización tiene sanciones por parte del Ministerio de Trabajo y no exonera de responsabilidades por daños a la copropiedad en caso de un siniestro o daños a terceros por su incumplimiento.

Otra de las obligaciones de las copropiedades a la luz del artículo 42 de la ley general de bomberos es que en los edificios o conjuntos realicen una inspección anual de los sistemas de protección contra incendios de acuerdo a la normativa a vigente.

Ahora bien, ¿Qué pasa si no se realizan estas labores de prevención o no se hace la inspección técnica establecida en la Ley 1575 de 2012? Pues muy sencillo, serán responsables de los daños que ocasione, tanto las personas jurídicas de las copropiedades, en caso de exigir en las asambleas generales que no se presupuesten dichas actividades; los consejos de administración, si no realizan el control para que se hagan; o los administradores, en caso de omisión de sus funciones. Es necesario que entendamos que realizar actividades preventivas no se hace para cumplir unos requisitos, sino es la racionalidad que debemos tener todos los humanos para dar un correcto manejo del riesgo en nuestra salud y en nuestros bienes.