Los tóxicos

Uno de los principios fundamentales establecidos por la ley 675/01 es la convivencia pacífica que debe reinar en los Edificios o Conjuntos. Así mismo, nuestra Constitución Política establece que todos los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes; que muchas veces son desconocidos por quienes residen en propiedad horizontal.

En cuanto a la convivencia, suele verse deteriorada por personas “tóxicas” que alteran la relación entre vecinos y el desarrollo administrativo de la propiedad horizontal. Miremos algunos ejemplos de ellos: 1. Quien en todo momento injuria a los órganos de administración diciendo que se “están robando la plata”, pero sin aportar pruebas que lo confirmen. Muchas veces son los que pelean por no subir la expensa común, pero exige como si hubiera incrementado el doble. 2. Quien critica todo lo que se está haciendo, pero nunca aporta nada para el crecimiento de la persona jurídica. 3. Quienes critican a los consejos de administración, pero nunca participan en ellos. 4. Quien por medio de derechos de petición, tutelas o demandas permanentes agotan el ejercicio de la acción administrativa. 5. Quien por falta de cultura se refiere a funcionarios con groserías y maltratos. 6. Quien considera que por tener funcionarios de aseo o de mantenimiento; bota basuras y maltrata los bienes comunes o hacen mal uso de ellos; alegando que tienen derecho de hacerlo. 7. Los propietarios que se consideran los dueños de edificio y quieren pasar por encima de la ley, los reglamentos, las directrices administrativas y de los mismos copropietarios. 8. Quien justifica sus malos comportamientos manifestando que no están prohibidos en el reglamento, pero desconociendo la afectación que su comportamiento da a la convivencia pacífica. 9. Quien utiliza redes o pasquines para dividir la comunidad, en vez de utilizar los procesos administrativos para realizar un cambio si lo requiere la copropiedad. 10. El que no cumple con sus obligaciones (expensas comunes, normas, etc.) y es el más insolente y siempre le echa la culpa a los demás.

Tener buena convivencia, es cuestión de cultura; es aprender que en propiedad horizontal son más los derechos de la comunidad, que los de mi unidad privada y que en la medida que se logre una mejor convivencia, el inmueble se valoriza.