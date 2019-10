Uno de los mayores problemas que se generan en propiedad horizontal es el no pago de las expensas comunes necesarias para el funcionamiento normal del Edificio o Conjunto, aún cuando es gracias a estos recursos que se pueden cumplir con todas las necesidades para su conservación, mantenimiento y administración.

De ahí que el administrador y el consejo de administración como ente de control deben suscribir un manual de cartera para obrar en forma efectiva e iniciar los procesos para la recuperación de ella, más teniéndose en cuenta que en la copropiedad se lleva una contabilidad de carácter presupuestal donde uno que no cancele, perjudica totalmente a una comunidad ya que no se puede cumplir con el objeto social. También la Corte y la misma Ley 675 de 2001 han establecido que se pueden privar a los morosos del uso de los bienes comunes no esenciales, tales como piscinas, salones sociales, zonas de recreación y deporte; pero nunca los bienes comunes esenciales como la correspondencia, el derecho a ocupar su inmueble, el derecho a los bienes comunes de uso exclusivo, el uso de ascensores, etc.

Se constituye verdaderamente un abuso cuando un administrador exige requisitos adicionales para poder arrendar un inmueble por estar el propietario en mora, como el de prohibir el uso y goce de bienes comunes esenciales para generar presiones innecesarias y poco legales que solo traen divisiones y problemas de convivencia en la copropiedad.

La obligación de un buen administrador es tener y aplicar los procedimientos de recaudos, mas no generar represiones que solo conllevan es a divisiones internas. La obligación del administrador no es tener la cartera al día, sino utilizar procedimientos avalados por la asamblea y los consejos de administración para un recaudo eficaz, pues no es su culpa que los copropietarios no paguen, pero si lo es que no se haga la gestión correspondiente para el recaudo. La obligación de los consejos de administración es supervisar que se estén utilizando dichos procedimientos, pero no incentivando atropellos prohibidos por ley.

Todo administrador debe realizar el cobro de cartera, pero nunca convirtiéndose en un tirano en conseguirla.