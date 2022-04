En las propiedades horizontales, como en muchos escenarios de la vida nacional nos encontramos con afirmaciones contrarias a la realidad y muchas veces atentando el buen nombre de las personas. Vemos que con facilidad entre los residentes y propietarios de un edificio se deshonra a los miembros de los consejos de administración, a sus administradores y vecinos; generalmente sin fundamentos y alejados a la verdad, y teniendo por única razón que esta persona le cae mal o que no hizo lo que como propietario ordenó. Como estos comportamientos disociadores no tienen sanciones legales, sino sociales es muy frecuente que a las personas no les importe la veracidad de la información, replicando información que daña la honra de las personas y la calidad de vida de quienes allí residen.

Como no hemos tenido la cultura de verificar las informaciones malintencionadas de algunas personas, es necesario gestionar por parte de los administradores de las copropiedades un sistema de comunicación permanente sobre las actividades que se desarrollan, como de las que se van a realizar, que permita una participación individual de las personas para plantear situaciones de mejora para el conjunto. Excluyo de estos las redes llamadas “sociales” donde todo el mundo opina, agrede, genera chistes, y fácilmente se pierde el objetivo principal que es el crecimiento de la persona jurídica.

Sobre el buen manejo de la información y comunicación, debe recordarse que acorde al artículo 51 de la Ley 675/01 es obligación del administrador suministrar las actas de asamblea y consejo de administración al copropietario o residente que lo solicite.

De ahí la importancia que tanto los miembros de los consejos de administración, como los administradores; diseñen en la persona jurídica de la propiedad horizontal sistemas de comunicación efectivos que permitan a la comunidad estar informada sobre la verdad, retroalimentar los procesos y evitar los comentarios dañinos que atentan a la socialización, a la administración y a la proyección inmobiliaria del Edificio.

También es un deber ético y social de toda la comunidad señalar para corregir a quienes con sus comentarios disocian y llevan a errores a una comunidad.