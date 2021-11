Ha sido tema de gran relevancia la 26ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26); pero además de los compromisos que puedan asumir los gobiernos. Si las bases que somos todos nosotros no tenemos una conciencia de cambio para proteger el medio ambiente, dichos acuerdos no tendrán el impacto esperado. En las propiedades horizontales podríamos llegar a los siguientes pactos: 1. Que las constructoras proyecten sus desarrollos urbanísticos utilizando al máximo energías renovables, materias primas más sostenibles y diseños con equilibrio ecológico que no conviertan las ciudades en cemento. 2. Que todo reglamento de propiedad horizontal cumpla con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 675/01 que asigna una función ecológica a las copropiedades y que dichas políticas se encuentren como obligatorias en los reglamentos. 3. Que se cumpla con la obligación legal de reciclar y separar los residuos por parte de todos los residentes y que las entidades de servicio púbico de aseo exijan su cumplimiento. 4. Que se realice cada seis meses mantenimiento de los tanques y revisión de las redes hidráulicas como lo establece la resolución 215 de 2007. 5. Utilizar productos de aseo biodegradables. 6. Utilizar aguas lluvias para jardines y limpieza en la medida de lo posible. 7. Utilizar fotoceldas para evitar el consumo exagerado de energía eléctrica. 8. Prevalecer por parte de la administración las comunicaciones virtuales para disminuir el uso de papel. 9. Evitar el uso de plásticos de un solo uso en las reuniones que se convoquen tales como asamblea o encuentros sociales, así como en fechas de mayor decoración de la copropiedad. 10. Si se tienen áreas verdes en la copropiedad, procurar arborizarlas.

En nuestras manos está que las reuniones de gobiernos, jóvenes y ambientalistas no sean solo promesas llamadas al fracaso. Debemos ser parte del cambio y asumir como propios los compromisos que se hagan desde el gobierno para que efectivamente se reduzca la deforestación, se reduzca el consumo de plásticos, se dé un mejor uso a los recursos naturales y, muy especialmente, aumentar nuestra conciencia ambiental.