El artículo 30 de la Ley 675/01 establece varias situaciones: 1. Que el retardo en el pago de expensas comunes, causará los intereses de mora establecido por ley, a menos que la asamblea general de copropietarios o el reglamento establezca un interés inferior, quitándole dichas facultades a los órganos de administración. 2. Que mientras exista dicho incumplimiento podrá publicarse en el edificio o conjunto los nombres de los propietarios que se encuentran en mora en lugares donde no exista tránsito constante de visitantes.

En cuanto a este último punto la Corte Constitucional en sentencia C-328 de 2019 determinó que dichas publicaciones no violan el derecho a la intimidad, ni al buen nombre, ni al habeas data, ya que no se está faltando a la verdad y es un control que tiene la persona jurídica para hacer efectivos dichos cobros. Para tal fin la Corte establece algunos requisitos: a) Que se notifique al deudor sobre el pago y manifestarle que su no cancelación llevará a la publicación del mismo. Con esto se otorga derecho al moroso a la contradicción de las cuentas entregadas por el administrador. b) Que dicha publicación sea aprobada por la asamblea general de copropietarios o en los reglamentos de propiedad horizontal. c) Que la publicidad sea realizada en las áreas comunes y no en zonas exteriores de la copropiedad. En este concepto la Corte aumento el área donde se puede publicar. d) Que dicha información sea cierta.

Con este fallo de constitucionalidad la Corte permite con amplitud el colocar los nombres de los morosos de expensas comunes, pero consideramos que por el principio de la convivencia pacífica y las relaciones entre vecinos muchas veces no es conveniente. Creemos que con informar el número de la unidad privada garantizamos dicha comunicación y no afectamos familiarmente en aquellos casos en que la mora no es significativa.

La solución no es poner en la palestra pública sus nombres, sino iniciar los procesos ejecutivos en forma efectiva, tener en la copropiedad manuales de cartera para hacer efectivo el recaudo y no llegar a colocar listas que terminan es afectando la imagen del mismo Edificio.