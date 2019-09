En días pasados se sancionó la Ley 1995 de 2019, en la que se determinó: 1) El incremento del impuesto predial para inmuebles objeto de actualización catastral no podrá superar el IPC+8 puntos. 2) El valor del incremento en el pago del impuesto predial sobre los inmuebles que no han sido actualizados no podrá superar en un 50% del monto liquidado para la vigencia anterior. 3) Para inmuebles estrato 1 y 2 el límite del incremento del impuesto predial no podrá superar el IPC del año inmediatamente anterior. 4) Toda revisión de los avalúos catastrales deberá responderse por la autoridad catastral dentro de los tres meses siguientes a su solicitud. 5) Las administraciones municipales deben emitir reglamentos para que los contribuyentes si lo desean opten por el pago del impuesto predial unificado a través del sistema alternativo de cuotas. 6) Estos incrementos cambian para las edificaciones nuevas o aquellos terrenos que generan cambio de uso de suelo.

Pero entonces lo que nos preguntamos es ¿qué pasará con el incremento en el pago del impuesto predial por motivo de la actualización catastral que en este momento se encuentra suspendido por el Tribunal Administrativo de Santander?

Esto dependerá de cómo se profiera el fallo por la magistratura, ya que si revierte dicho cobro, tendrá que someterse a lo establecido por la Ley 1195/19 no pudiéndose realizar incrementos mayores a los autorizados por ley, pues por lo contrario esta reforma legislativa no se hace retroactiva.

Aunque somos consientes que el valor catastral de los inmuebles no son concordantes con el valor comercial de los mismos, también es necesario señalar que quien realizaba dichas distorsiones valorativas era el mismo Estado, que hoy por ley limitó la forma de valoración caprichosa para el pago de impuesto.

Puede ser que los inmuebles valgan mucho, pero no podemos estar subiendo las tarifas prediales de forma intempestiva, ya que además de crear escenarios de inestabilidad jurídica, ningún bolsillo aguanta y termina desestimulando la compra de inmuebles.

Bien por esta norma, ya que controla el abuso tributario que se generaba con la actualización catastral.