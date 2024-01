Qué se nos viene

Para el 2024 en el sector inmobiliario no se vislumbran cambios estructurales, pero si situaciones que en una u otra forma cambian la forma de inversión. Algunas y estas son: 1. Un proyecto de ley a la reforma de la Ley 675/01 que se augura fracasado; primero porque no está en la agenda del gobierno y segundo porque aunque aparenta diversa participación para su elaboración, tiene más detractores que seguidores por el daño que haría al sector inmobiliario. 2. Empieza la puja para la aprobación de los presupuestos en propiedad horizontal, entre el incremento requerido que analiza el consejo de administración y el que los impulsos de la asamblea general terminan aprobando, a costa de la desvalorización de su inversión. 3. No se ven nuevas políticas de subsidio en la compra de vivienda, especialmente en la VIS; quedando en manos de constructoras y entidades financieras la creación de políticas que incentiven la compra de vivienda. Es necesario recordar que este renglón es un gran generador de empleo y quienes permiten que todo colombiano logre tener una vivienda propia. 4. Empieza también el incremento a los contratos de arriendo con el IPC establecido para el año 2023 por el Banco de la República. 5. A partir del mes de julio de 2024 tendremos que realizar un reajuste a nuestros servicios o un aumento en los presupuestos, ya que se disminuye una hora laboral, quedando en 46 horas semanales, como lo establece la Ley 2101 del 2021. 6. Por los cambios de administradores y órganos de administración en muchas copropiedades deberán realizarse cambios de informaciones o de registro como: cuentas bancarias, RUB, DIAN, SGSST, representación legal, etc. 7. En este año es posible que nazca el registro nacional de administradores.

Es mejor no predecir, sino prepararnos para los cambios que acorde a la reglamentación legal nos veremos obligados a asumir en este 2024. Lo único que debemos tener claro es que el año se desarrollará de acuerdo con la actitud que todos le pongamos: si lo miramos en forma negativa es seguro que será un año lleno de problemas, pero si lo vemos en forma positiva seremos capaces de asumir los cambios para ser felices. Acordémonos que los estados de tristeza, estrés, angustia; como los de alegría y optimismo lo imponemos nosotros y no solo las situaciones que nos rodean. Feliz 2024.