¿Quiero devolver el inmueble?

Es equívoco el pensamiento de muchos arrendatarios de que por razón de la pandemia se puedan dar por terminados unilateralmente y sin sanción alguna los contratos de arrendamiento. Los diferentes decretos que ha emitido el gobierno a nivel inmobiliario en este estado de excepción no han tenido nunca esta intención.

El Decreto Legislativo 579/20 simplemente estableció que no se podrían realizar desalojos y de la misma manera manifestó que no se podrían cobrar intereses moratorios, ni sanciones por el incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento para quienes no hayan cancelado sus obligaciones hasta el 30 de Junio de 2020 y posteriormente al 50% de la tasa de interés bancario corriente. De la misma manera estableció sobre las prórrogas de los contratos y el recibo y entrega de inmuebles que hubiesen cumplido su plazo.

Posteriormente el Decreto 797/20 debido a que muchas actividades económicas no podrán ejercer su actividad comercial a partir del 1 de Junio de 2020 permitió que exclusivamente los arrendatarios de inmuebles para el uso de bares, discotecas, billares, casinos, bingos, terminales de juego de video, gimnasios, piscinas, spa, saunas, turcos, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas, parques infantiles, cines, teatros, servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, alojamiento y servicio de comida y eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas; pudieran unilateralmente entregar los inmuebles arrendados pagando como penalidad la tercera parte de lo estipulado en el contrato y en caso de ausencia de ello, simplemente un canon como sanción.

Otro error está en los que alegan el caso fortuito o fuerza mayor para no cancelar las obligaciones, cuando jurídicamente el único que puede decretarlas es un juez de la república.

Con este panorama jurídico debemos tener claro que la obligación del arrendatario es cancelar los cánones que se comprometió cancelar en el contrato y de cancelar la sanción en caso de terminación unilateral. Teniendo sólo dos alternativas: llegar a acuerdos ante la situación inmobiliaria que se va a presentar, o entregar los inmuebles con la respectiva sanción antes que sea imposible cumplir financieramente con nuestras obligaciones.