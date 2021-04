La ley 675/01 establece que el administrador deberá realizar la asamblea general ordinaria de copropietarios en la fecha estipulada en los reglamentos o dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal, que generalmente para las copropiedades, dicho plazo se cumplió el 31 de marzo de 2021. Como castigo al incumplimiento de esta norma, la misma ley estableció que los copropietarios se podrían reunir por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes a las ocho de la noche.

Teniendo en cuenta los parámetros de los artículos 39 y 40 de la ley 675/01, para que las reuniones por derecho propio celebradas este año tuvieran validez, debieron realizarse bajo las siguientes condiciones: 1. Que no se haya realizado la asamblea al 31 de marzo de 2021. 2. Que esta reunión se hubiera realizado el día 3 de abril de 2021 a las 8:00 pm, teniendo en cuenta el artículo 70 del Código Civil y el artículo 40 de la Ley 675/01. 3. Irónicamente, que esta se hubiere realizado en forma presencial (Es necesario aclarar que lo estipulado en el Decreto 176 de 2021 sólo opera sobre el quorum y no sobre fechas, horas y procedimientos). 4. Que se hubiera reunido por lo menos un número plural de copropietarios donde se establezca en el reglamento o en las instalaciones del Edificio. 5. Que acorde a la ley se traten temas propios de una asamblea ordinaria, como son: examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda, considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio y presupuesto para el siguiente año; no pudiéndose tomar decisiones sobre temas diferentes.

Es necesario precisar que si no se cumplieron con estas cinco condiciones, no se le puede llamar reunión por derecho propio.

Así como la ley da unos términos al administrador para realizar la asamblea, también condiciona a los copropietarios para ejercer su derecho a realizar su asamblea por derecho propio. Comprender y aplicar correctamente la norma permite una mejor convivencia y protección de nuestras inversiones inmobiliarias.