Con la resolución 1238 de 2022 del Ministerio de Salud y protección social a partir del 21 de Julio de 2022 vuelve a exigirse el uso de tapabocas y otras normas biosanitarias para evitar el incremento de contagios y muertes por COVID-19, ante la reactivación de la pandemia en el país.

A partir de esta nueva resolución miremos algunas recomendaciones y exigencias que aplican en la propiedad horizontal: 1. En las zonas como salones sociales, salas de juntas, ascensores, entre otros debe exigirse el uso de los tapabocas. 2. En dichas áreas debe estar señalada su capacidad, esto con la finalidad de ayudar al distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones. 3. Deben seguirse promoviendo las medidas para el distanciamiento social, como señalizaciones o aforos. 4. Incentivar a los residentes y visitantes con el lavado de manos en forma permanente. 5. En los edificios donde se tengan equipos biométricos es necesario el uso del alcohol glicerinado mínimo al 60%. 6. Usar toallas desechables para el secado de manos. 7. Preferir la utilización de los medios informáticos para el desarrollo de las PQRs, comunicación interna con la copropiedad y cualquier tipo de reunión de orden administrativa.

Aunque esta resolución no genera sanciones policivas por su incumplimiento, a la luz del artículo 59 de la Ley 675/01 si pueden tenerse por obligatorias y con posibilidad de ser sancionadas en la propiedad horizontal; ya que es clara la norma al manifestar que las sanciones no pecuniarias establecidas en los Edificios o Conjuntos se pueden imponer por violación de la ley o de los reglamentos de propiedad horizontal. En todo caso, sugerimos que antes de pensar en la imposición de sanciones debemos es concientizarnos de la necesidad del cuidado e higiene personal, ante las situaciones de salud pública en que se encuentra el mundo. Es necesario además aprovechar las tendencias tecnológicas para que las actividades sociales y administrativas no se encuentren bloqueadas por las consecuencias de estas pandemia.