¿Y el administrador, qué?

En estos momentos de aislamiento obligatorio muchos de los copropietarios y residentes nos preguntamos cómo irá a ejercer sus funciones el administrador de propiedad horizontal. Veamos algunas estrategias para el cumplimiento de su contrato con la copropiedad. 1. Acorde al artículo 51 numeral 2 de la Ley 675/01 todo administrador debe tener el libro de propietarios y residentes del Edificio o Conjunto, donde deben estar relacionados con los teléfonos y correos electrónicos. Esto le permite mantener comunicación permanente con ellos para informar en forma permanente aspectos de la administración y el cumplimiento de las normas sanitarias. 2. Supervisar virtualmente el cumplimiento de las normas de aseo y manejo de basuras del Edificio. 3. Controlar el ingreso de personas al edificio, como la prohibición del uso de las áreas sociales de la copropiedad. Esta actividad debe ser coordinada con los guardias de seguridad. 4. Mantener el contacto con todas las empresas que le hace mantenimiento al edificio. En caso de una emergencia debe entrarse a solucionar el problema. 5. Ejecutar el sistema de SGSST de la copropiedad y aplicar el procedimiento sanitario en caso de que algún residente se encuentre infectado. 6. Realizar las reuniones del consejo de administración en forma virtual. Ellos se convierten en los conectores entre el Edificio y el administrador. 7. Disponer de la banca virtual para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los copropietarios en el pago de las expensas comunes, como para el pago de sus proveedores. 8. Se debe crear un mecanismo de comunicación inmediata entre los residentes y el administrador. Él deberá orientar no solamente sobre aspectos de la copropiedad, sino tener el liderazgo para que la comunidad cumpla y no termine tan afectada en el aislamiento social.

La verdad es que el administrador de propiedad horizontal en estas fechas tiene que reinventarse; ya que hoy no va a ser valorado por su presencialidad, sino por la capacidad de darle soluciones y manejar los procesos administrativos en la copropiedad. ¡Pero no habrá quien diga que como no se encuentra en la copropiedad, él no se encuentra trabajando, que ironía!