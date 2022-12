2023, año de confianza

Cada que tengo la oportunidad de enseñar en las aulas universitarias, inicio por contarle a mis estudiantes que el ser humano orienta su vida a partir de las ficciones. El orden social y jurídico son finalmente una invención humana, pero que se soportan en la confianza colectiva. El dinero, las decisiones judiciales, las creencias en general, son simples ficciones que permiten tener una sana convivencia. Me explico: la moneda que usamos para comprar cualquier insumo, es creada por la necesidad de obtener un justo intercambio de bienes, pero a partir de una invención en la que confiamos y sin la cual no podría haber un comercio constante de bienes y servicios. Si tengo en mis manos un billete real de 10.000 pesos, pero varias personas de mi entorno consideran que es falso, al final nada podré adquirir con él, precisamente porque la seguridad en su validez disminuye y ende se afecta su normal tráfico.

Gran parte de las decisiones que tomamos a diario se soportan en que confiamos en obtener buenos resultados. Y otra gran parte, en que creemos que los demás harán lo que les corresponde. A esto le llamamos en el derecho “el principio de confianza”. Pero, ¿qué sucede cuando los demás dejan de cumplir adecuadamente con su rol? Sencillo: la sana convivencia empieza a verse afectada y por ende inician los conflictos. No sólo por las consecuencias para cada quien al incumplir con sus obligaciones, sino también porque al final los demás dejarán de hacer lo que les corresponde.

Confiar requiere de creer, pero también de cumplir. La reciente reforma tributaria aumentó ostensiblemente los impuestos a pagar de varios bienes y servicios, e incrementó los valores que por renta debemos cancelar los colombianos. Al final, el problema no está en ampliar el recaudo fiscal, sino en qué se hará con ese dinero. Si no se usa de manera adecuada, la evasión incrementará y el descontento será muchísimo mayor. De ahí que en una situación tan tensa como la actual, con una pandemia que no se ha superado, y con tanta incertidumbre, la confianza será la mayor protagonista del próximo 2023. Amanecerá y veremos. Al final; “hechos son amores y no buenas razones”.