Un juicio necesario

Opinión de Rodrigo Parada.

El pasado martes se conoció que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, radicó escrito de acusación en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, motivo por el cual este deberá afrontar un juicio de responsabilidad penal. Más allá de las discrepancias que en materia jurídica y probatoria existen en el caso, y de la innegable importancia política del ex presidente, él y los denunciantes merecen un juicio justo que permita dilucidar la verdad de lo que ocurrió. Existe una especie de “tufillo” alrededor del caso, que se origina en las motivaciones de las decisiones judiciales que negaron las solicitudes de preclusión.

El juicio oral es el escenario judicial en el que se debaten las pruebas, y en el que se determina la veracidad de las mismas. Para llegar hasta allá, la fiscalía debe haber recaudado evidencia que permita alcanzar un estándar probatorio denominado “probabilidad de verdad”. Legalmente, no existe la posiblidad de corroborar (previo al juicio oral) si en efecto dicho estándar está acreditado. O sea, se confía en que el fiscal delegado haya obrado objetivamente. No obstante, cuando dicho funcionario considera que no le es posible llamar a juicio a un ciudadano, su actuación sí puede ser controlada judicialmente a través de la preclusión. Es decir; el acto de acusar es facultativo del fiscal, mientras que el de precluir (finalizar el proceso) corresponde decidirlo a los jueces.

La decisión de la fiscalía de acusar al expresidente se veía venir, ya que distintos jueces consideraron que en efecto había mérito para que las pruebas se debatieran en juicio. Ninguno afirmó que fuera responsable penalmente, pero sí que era necesario aclarar la situación en el escenario judicial previsto por la ley. Gilberto Villarreal es el fiscal que firma la acusación, y de él sólo se podrá decir que obra de forma objetiva. Lo conocí hace varios años cuando fue fiscal delegado ante el Tribunal de Bucaramanga, y tengo la mejor opinión de él. No fuimos ni somos amigos, pero siempre ha sido una contraparte respetuosa, leal y honesta.

Con el juicio que va a empezar ganan todos, sea cual fuere la decisión. Uribe merece que su dignidad se restablezca y los denunciantes que se conozca la verdad.