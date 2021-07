Mientras escribo estas líneas, terminan nuestras primeras vacaciones juntos y por ende el mejor momento de mi vida. Verte correr, saltar, disfrutar y gritar de alegría, es lo que más valoro de estos días a tu lado. Hoy que en el mundo entero fallecen a diario miles de personas, tu eres vida para mi vida; eres esperanza para mí. Tu ternura hace que mi corazón se encoja; tu amor infinito hacia el mundo entero hace que estar en este planeta tenga sentido.

Eran las 7 de la mañana del día que naciste, y el miedo me consumía de tan solo pensar en que podía fallarte. Te vi y el miedo se fue para siempre; el coraje tomó su lugar y acá sigue presente, para ayudarme a tomar tu mano y acompañarte siempre que lo quieras. Dejamos a mamá recuperándose y tuvimos nuestro primer encuentro a solas. Nada quedó por decirnos, y todo quedó por demostrarse. Supe que eras incomparable desde que te vi. Supe que nada ni nadie era igual a ti. Así te amé y así te amo; sin condiciones o restricciones.

Creces rápido amor mío, y todos los días pienso que tu inocencia se va yendo mientras vas conociendo de qué somos capaces los humanos. Afortunadamente mamá y papá te hemos enseñado que las cosas son lo que son, y no son lo que queremos que sean. Cuando crezcas, verás cuán útil te será esto. Solo te pido algo: no dejes de ser. No dejes de ser tú; no dejes de ser lo que quieres ser. Recuerda que nadie vive tu vida; puede que la sufran, porque así es la envidia; pero tu vida es tuya y de nadie más, sólo a ti te debes explicaciones.

Estas cortas líneas las escribo porque las mereces, y porque las necesito yo. Necesito recordarme que sólo tú vales la felicidad, porque la pena la recibo si la tristeza llega a tu vida. Estas líneas las quiero para contarle al mundo que acá tienes a tu angel de la guarda, que cuida de ti siempre que así lo necesites. Estas líneas son para recordarte que solo necesito algo para ser feliz: que seas feliz, amor de mi vida. Y así te lo digo, sin género, porque el amor no diferencia.