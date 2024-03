Bienvenida, señora fiscal

El pasado martes finalmente la Corte Suprema eligió a la nueva Fiscal General de la Nación, luego de algunas rondas de votaciones y a pesar de la intempestiva y tardía renuncia de una de las candidatas. La ungida fue Luz Adriana Camargo, una profesional que ha ejercido todos los roles (juez, fiscal, litigante) y que tiene una visión amplia del funcionamiento del sistema penal y de las problemáticas sociales. Llega a dirigir la entidad estatal más poderosa del país, pero también una de las más cuestionadas. La tarea que le espera a la doctora Camargo no es de poca monta.

Desde su creación en 1991, la fiscalía general de la nación experimenta una situación preocupante: los concursos de mérito, que buscan garantizar que los cargos estatales sean ejercidos por los más cualificados, son escasos a pesar de que existen órdenes judiciales que obligan a llevarlos a cabo. A través de encargos, nombramientos provisionales y traslados, se hacen favores o se persiguen detractores. Hay funcionarios que llevan años al interior de la entidad y no son promovidos, mientras otros tantos se vinculan en altos cargos, aún cuando no cuentan con suficiente experiencia.

Y ni hablar de la inequidad en cuanto a la distribución de la carga laboral. Seguramente me caerán rayos y centellas por esta afirmación, pero no puedo dejar de hablar de lo que es evidente; una especie de secreto a voces. Mientras hay fiscales locales y seccionales que tienen a su cargo más de 2000 procesos, algunos fiscales delegados ante los tribunales no suman más de 50. Supuestamente es porque unos son más complejos que los otros, pero eso no es cierto. Quienes ejercemos a diario la profesión, sabemos que por lo general los fiscales locales o seccionales investigan casos de difícil manejo enfrentando a numerosos abogados; casos que deben resolver incluso sin contar con funcionarios de policía judicial. Y ni hablar de los denominados “fiscales de juicios”, que sin apoyo alguno deben asistir a cientos de audiencias durante el año.

En mi opinión, la nueva Fiscal debe alejarse de los medios de comunicación y de las redes sociales, y enfocarse en tres temas concretos: 1. La promoción del mérito; 2. El fortalecimiento de los mecanismos alternativos de finalización del proceso; 3. Y la distribución equitativa de la carga laboral. Sólo así será exitosa su gestión.