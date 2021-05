Mientras el mundo entero está sumido en una endemia, en Colombia nos debatimos (literalmente) entre la vida y la muerte: garantizar las manifestaciones o la salubridad; qué dilema. Es claro que la protesta actual tiene un origen legítimo y una causa real. Es más, a muchos de nosotros nos representa en cuanto a su esencia. Que no haya propuestas claras y que el paro nacional no tenga un norte, también es innegable, incluso para muchos de quienes marchan a diario; es ahí donde está el dilema: la protesta debe garantizarse, pero en condiciones como las actuales, cuando no hay un objetivo claro y las UCI del país entero están al 100%, es necesario replantear las prioridades.

Es acá donde me pregunto: ¿dónde están Edwin, Richard, Nubia, Jaime, y los demás, en el escenario regional del paro? ¿es verdad que Ciro y Horacio son congresistas? Estas dudas no son solo mías, sino que reflejan el clamor de todos los santandereanos ¿Dónde está aquel Leonidas aguerrido, cuya prosa oímos en cada periodo electoral? ¿Dónde está Rodolfo apoyando a su gente? Porque más allá de la diatriba semanal a la que nos tiene acostumbrados, no le he visto ejecutoria alguna.

Hace años Santander está ausente en los grandes debates del país. Hace años nuestros dirigentes no hacen parte de la toma de decisiones transcendentales. Eso sí, cada vez son más lujosas sus casas, más costosos sus relojes, y más finos sus zapatos. Cada día reciben más homenajes y su número de aduladores incrementa. El problema, queridos dirigentes, es que la necesidad (sea cual fuere) sigue acá esperando por ustedes y por las soluciones. Mientras cientos de jóvenes protestan y unos cuantos vandalizan, ustedes tuitean con rabia sentados en sus camionetas. Mientras la industria se quiebra, ustedes se toman fotografías ubicando carteles frente a condominios lujosos ¿Y las soluciones? Acá sigue el pueblo expectante.

Con profunda tristeza debo decirles que avergüenzan a sus electores. El país se sume en la miseria, y ustedes se rapan la ubicación en el tarjetón. Todo en la vida es vocación, y la de ustedes, pareciera ser la de mercaderes y no de dirigentes. Si me equivoco, corríjanme. Eso sí, hechos son amores y no buenas razones.