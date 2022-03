Si la semana anterior fue caótica en materia electoral, la presente no ha sido la excepción, y todo por parte de lo ocurrido en las recientes votaciones para elegir a los próximos congresistas de la República. Datos inexactos, filtración de imágenes, comentarios en redes sociales, en fin, hubo de todo en esta mezcla que al final trajo consigo una sensación de desconfianza en los resultados obtenidos.

Quienes un día reviraban porque alegaban no tener garantías, luego lo hicieron porque estimaron que hacer un nuevo conteo de votos era ilegal, y que cualquier cambio en las curules obtenidas por cada partido sería tomado como una afrenta a la democracia nacional. La situación no fue nada fácil y a ello debe sumarse que el Registrador Nacional y el Presidente de la República, con una serie de salidas ante los medios de comunicación, atizaron el debate que terminó siendo insostenible. Al final, el Registrador manifestó que no habría solicitud de reconteo y esto alivió la situación.

La democracia de cualquier país se cimienta sobre la confianza en sus instituciones y en los mandatarios; en general, todas las sociedades actuales operan de la misma manera. Cualquier afectación en dicha confianza, torna imposible la pacífica convivencia de sus habitantes. Es precisamente por esta razón que cualquier duda debe ser disipada a la mayor brevedad posible, y acá no sucedió así.

De cara a las elecciones presidenciales, se percibe un turbio ambiente que no es fácil de manejar y es acá donde las autoridades electorales deben tomar medidas urgentes. El país no aguanta un conflicto adicional y menos aún cuando los dos contendores más opcionados representan extremos políticos e ideológicos. Desafortunadamente, nos encontramos frente a un momento histórico en el que difícilmente los perdedores de las elecciones aceptarán su derrota; la desconfianza colectiva es evidente, y de ello hemos sido testigos todos.

El panorama es complejo y seguramente ninguna autoridad podrá hacer nada para ajustarlo. Es a los ciudadanos a los que nos corresponde analizar los resultados futuros con mucha tranquilidad, sin llevar el debate al extremo del conflicto. Es acá donde la sensatez debe prevalecer.