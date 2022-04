Efecto boomerang

Esta última semana hemos sido testigos de lo que ha venido ocurriendo en Perú y Chile, con relación a sus presidentes Pedro Castillo y Gabriel Boric, respectivamente. El primero de estos tiene, tan solo ocho meses después de su posesión, un nivel de desaprobación del 69%, mientas el segundo, menos de un mes de asumir las riendas del país, del 35%. Las protestas en ambos países han generado algunos brotes de violencia, lo que ha obligado a la intervención de las fuerzas militares y policiales.

Castillo y Boric llegaron al máximo cargo en sus países de la mano de planes de gobierno novedosos, llenos de reproche frente a sus antecesores. La expectativa en su momento era enorme y por ello la sorpresa de lo que está ocurriendo no es menor. En Perú se decretó un estado de emergencia con limitación absoluta al derecho a la protesta, mientras en Chile un estudiante de 19 años resultó herido por un impacto de bala que fue disparada por un agente estatal.

Y en la rama legislativa el panorama no mejora; en los dos países se presentan fuertes debates y las consecuencias pueden ser gravísimas. Mientras en el Perú se debatió en el Congreso la posibilidad de destituir a Castillo, en Chile al interior de la constituyente se viven días de vergüenza. Según los sondeos preliminares hechos a los ciudadanos, se cree que no se aprobará la nueva constitución que reemplazará la heredada por Augusto Pinochet. No es para menos, allí ha sucedido de todo; por ejemplo: sus asambleístas han acudido disfrazados de dinosaurios y de “Pikachu”.

Lo paradójico de todo este asunto es que tanto Castillo como Boric, han recibido un poco su “su propia medicina”, y de la misma forma que llegaron a sus cargos han sido recibidos; curiosamente, sus electores les están reprochando exactamente lo mismo que ellos increparon a sus antecesores. Correcto o no, lo cierto es que los discursos populistas se caracterizan porque en el fondo las propuestas son nulas o poco aportan a solucionar problemáticas de fondo. De ahí la necesidad de no caer en el discurso fácil. En fin, como diría mi madre: la lengua es el azote ...