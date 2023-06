El pasado fin de semana se llevó a cabo la final del campeonato de fútbol colombiano, que dejó como ganador al equipo de Millonarios, luego de que se enfrentara al equipo de Atlético Nacional en el estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá. Se habría tratado de una final más, de no ser porque unos días antes se presentó una situación que generó revuelo a nivel nacional. Los alcaldes de Bogotá y Medellín, iniciaron las gestiones respectivas para poder ubicar unas pantallas gigantes en algunas zonas claves de sus ciudades, pero su iniciativa se vio truncada por una comunicación enviada por parte del titular de los derechos televisivos, la empresa “Win Sports”.

Dicha empresa señalaba ser la titular de los derechos de transmisión de la final del futbol colombiano, y no autorizó el que se ubicaran tales pantallas gigantes, máxime que no se le reconocía contraprestación alguna. Las reacciones no se hicieron esperar: consideraron Claudia López y Daniel Quintero, que la actitud de la compañía era mezquina y odiosa, máxime si se tenía en cuenta que los municipios asumían varios gastos derivados de la celebración de los encuentros deportivos. Las dos partes tienen la razón, hay que reconocerlo, y el único que al final no pierde y sólo gana, es la Dimayor, entidad privada encargada de administrar el campeonato de mayores.

El balompié colombiano funciona distinto que en otros países. Los equipos son privados, pertenecen a una entidad privada, y a esta a su vez pertenece a la Federación de fútbol, que igualmente es privada. Paradójicamente, casi la totalidad de los equipos de mayores, juegan en estadios que son de propiedad pública, y pagan una suma irrisoria en comparación con los dividendos que reciben. Y por si fuera poco, la seguridad que se presta al interior de los escenarios, es a cargo de la ciudadanía por cuanto está en cabeza de la Policía Nacional.

De ahí que el reclamo de los alcaldes adquiera una validez especial: no se entiende por qué la Dimayor no tuvo en cuenta esta situación cuando vendió por más de 35 millones de dólares los derechos de transmisión a Win Sports, y mayor aún, por qué razón se da tratamiento especial a un negocio privado en el que poco importa el interés público. La discusión acaba de comenzar.