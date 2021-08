Pocas veces había tenido que ver a mi ciudad sumida en el caos del tránsito automotor, como ahora mismo, cuando pareciera que en general los conductores no reconocen las normas más elementales de comportamiento en las vías. Motociclistas que cruzan las vías en sentido contrario, o que usan el carril exclusivo para peatones, o que omiten detenerse cuando el semáforo así lo indica. Conductores de automóviles que transitan a alta velocidad en zonas escolares, o que empujan a los peatones y ciclistas como si la vía les perteneciera. Todo esto me sorprende diariamente.

En el mundo entero la conducción de vehículos automotores es una actividad de riesgo necesaria, sin la cual la calidad de vida de los ciudadanos se vería mermada. Desplazarse entre puntos distantes, lograr una atención médica urgente, o simplemente visitar a un familiar, sería tedioso si no se pudieran usar motos, carros o buses. Que hoy día unos sean más lujosos que otros, es parte del esquema capitalista del mundo entero. Lo mismo hace un Renault que un Rolls Royce.

De nada sirven las cámaras, los vigilantes o las sanciones, si los ciudadanos del común no aportamos al manejo de las situaciones conflictivas. No obstante, también es cierto que un cuerpo administrativo sólido y comprometido ayuda a poner en cintura a los infractores. En Bucaramanga, infortunadamente, hay una generala sin soldados, que poco ha podido hacer en materia de control vial. De nada sirve que una mujer comprometida como la directora de entidad esté en las calles vigilante, o en su despacho tomando decisiones, si al final los pocos agentes con que cuenta la entidad no reciben el apoyo de la comunidad o de la Policía Nacional.

A diario vemos cómo los infractores ofenden y agreden a los agentes viales, ante la mirada indiferente de todos. La anarquía vial es absoluta; cada quien hace lo que le conviene sin pensar en el impacto negativo que genera en los demás. En mora está la administración municipal de presentar una iniciativa para incrementar la planta de personal de la Dirección de Tránsito, dotándoles de elementos de calidad y rodeándoles de apoyo. De lo contrario, de nada sirven las licencias de tránsito si al final cada quien conduce como le place.