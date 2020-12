Cuando escribo esta columna no tengo certeza de qué restricciones existen en el Departamento. No sé si puedo salir a la calle a mercar, a hacer deporte o a trabajar, y tampoco sé qué medida me corresponde si, a lo mejor, deba viajar en avión a otra ciudad. Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, contrario a ser un gran área metropolitana, son islas autónomas e independientes que están gobernadas por personas que no comprenden la forma en que deberían funcionar sus municipios. Aunque pareciera absurdo, nuestros gobernantes se comportan más como adolescentes en búsqueda de “me gusta” en redes sociales, que como servidores públicos a cargo de los intereses de cientos de miles de ciudadanos. No están interesados en superar la crisis pandémica que azota al mundo entero, sino en figurar como redentores y salvadores de pequeñas aldeas, desconociendo el gran impacto que una de sus decisiones puede llegar a tener.

Cuando de eventos públicos se trata, todos posan de estadistas y grandes amigos, y con discursos grandilocuentes encantan a los espectadores; se abrazan, se idolatran mutuamente y se reconocen sus ejecutorias. Aun así, llegado el momento crucial, no son capaces de hacerse una llamada para ponerse de acuerdo en temas tan elementales como los que hoy agobian a mi departamento: qué medidas de orden público deben tomarse para evitar las aglomeraciones.

Gobernar es más que hacer; gobernar es entender las necesidades de la ciudadanía; es dejar los egos y las falsas modestias a un lado; es tomar decisiones en pro de la comunidad y no de la credibilidad; es elegir adecuadamente al personal que acompaña las ejecutorias de los gobernantes; es entender que los logros alcanzados son del y para el pueblo, pero que los yerros son propios; es esa la esencia del servicio público.

Gobernar es dejar a un lado por momentos a los seres queridos, y en un ejercicio de desapego entender que la presencia del líder del equipo en los momentos más difíciles es crucial. Es evitar vacacionar cuando los ciudadanos más necesitan a quien han elegido. Gobernar, queridos gobernador y alcaldes, es saber dar un paso al costado cuando no se es lo suficientemente competente como para dirigir las riendas de sus territorios.