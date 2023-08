Mientras el país entero conocía los pormenores de la captura y posterior judicialización de Nicolás Petro y su aún esposa, el Presidente de la República, en una jugada política absolutamente increíble, dio a conocer la terna que envió a la Corte Suprema de Justicia para elegir a la próxima Fiscal General de la Nación. El momento, la coyuntura, las integrantes, en fin, todo fue perfecto y hay que reconocerlo. A partir de la creación de la Fiscalía con la constitución de 1991, es la primera vez que la entidad podría estar en buenas manos, independientemente de quién sea la elegida. Desde que Alfonso Gómez Mendez dejó el cargo en el 2001, la Fiscalía General no ha tenido a un penalista con criterio jurídico dirigiendo el ejercicio de la acción penal, algo que la ciudadanía seguramente no ha percibido, pero que se ve reflejado en los altos índices de impunidad. Desafortunadamente se ha pretendido hacer política con la justicia, y estamos pagando un altísimo precio.

En los pasillos se rumoraba que la Corte Suprema devolvería la terna que iba a ser enviada por el Presidente, especialmente porque sonaban como posibles candidatos varios de sus aliados. Hoy el panorama es distinto: habrá una fiscal mujer próximamente. Cada una de las opcionadas representa una línea histórica distinta. Ángela Buitrago luchó fuertemente por dilucidar lo ocurrido con la toma del Palacio de Justicia; Amparo Cerón investigó hábilmente lo ocurrido con Odebrecht; y Amelia Pérez tuvo a su cargo importantes procesos de paramilitarismo. Las tres conocen la entidad desde hace años y no representan ninguna línea política.

Quienes ejercemos la profesión de abogados en el campo del derecho penal, vemos con muy buenos ojos lo que hizo el presidente Petro; es la primera vez que existe una verdadera “terna de tres”, en la que no hay una candidata más opcionada que la otra. No obstante, es probable que Ángela Buitrago sea la elegida, por ser quien más activa se encuentra en el ámbito académico y judicial. Si llegara a ser así, nos esperan 4 años de buena gestión a cargo de quien, personalmente, considero es garantía de imparcialidad y honestidad. Creo que no me equivoco.