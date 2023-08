El pasado fin de semana la Fiscalía General de la Nación, haciendo uso de una orden expedida por un juez de la república, capturó a Nicolás Petro, hijo del primer mandatario de los colombianos, y a su exesposa Daisury Vásquez, por haber cometido, supuestamente los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según dicen las autoridades, los investigados incrementaron de forma injustificada su patrimonio y recibieron dineros de personas vinculadas a actividades irregulares.

Desde que se conocieron las declaraciones de Daisury, quien reveló que su exesposo manejaba altas sumas de dinero y que usaba su parentesco para obtener contratos para sí mismo y para terceros, el presidente Gustavo Petro marcó una clara distancia con su vástago. Y en la medida en que transcurrieron las semanas, fue más que evidente que no quería que nada le ligara a él. Incluso, dijo no haberle criado, tratando de eliminar un vínculo innegable. Atrás quedaron los días en que alzaba las manos de Nicolás e invitaba a que lo eligieran como gobernador del departamento de Atlántico. La política da para todo, definitivamente.

Pero francamente hay algo que no encaja. Antes de todo este escándalo, Nicolás tenía (según se conoce) un estilo de vida propio de alguien adinerado, y antecedentes de haberse aprovechado de su condición. Cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, su hijo también se vio involucrado en un escándalo similar. En aquel entonces se le vinculó con irregularidades relacionadas con la prórroga del contrato de movilidad distrital.

Personalmente me cuesta trabajo creer que el presidente no hubiera sospechado que algo extraño había en su hijo; se acompañaron mutuamente durante sus campañas y se dice que Nicolás hacía las veces de gestor de recursos para ayudar (supuestamente) a su padre. No se trataba de un empleado o de un colaborador esporádico; se trataba de quien lleva su sangre y su apellido, y participaba activamente en el movimiento político. En el aire queda la sensación de que hay algo más que aún no se ha dicho, porque pocas veces se ha visto a un presidente condenando por adelantado a su hijo. O ¿por qué otra razón se lamenta de su “autodestrucción”? Ya veremos.