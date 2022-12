Opinión no es periodismo

De tiempo atrás se ha dicho que en Colombia los medios de comunicación se han convertido en el “cuarto poder público” (siendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial los reconocidos constitucionalmente), y su importancia en la democracia es indiscutible. Muchos (si no casi todos) los grandes escándalos de corrupción en la era moderna del país se han descubierto gracias a la valiente labor de los periodistas, que diariamente escudriñan para obtener información veraz. Claro, hay quienes se dedican a extorsionar a cambio de no publicar información mentirosa, pero a ellos no nos referiremos hoy.

Opinar es fácil, y por lo general no requiere algo más que hacer uso de la capacidad de síntesis y redacción. Decir mucho en pocas palabras es una habilidad que con el tiempo se va desarrollando. Hacer periodismo investigativo, al contrario, es bien complejo. Se requiere análisis, buen juicio y objetividad; todo ello acompañado de seriedad en la verificación de la información. He aquí el meollo del asunto: hemos convertido en periodistas a los opinadores, y no pocas veces el lector recibe información que no se corresponde con la realidad.

Hace un par de días la revista Cambio optó por prescindir de los servicios del columnista santandereano Alejandro Villanueva. Luego de un intercambio de mensajes públicos en Twitter, Daniel Coronell comentó que la decisión se tomó por su “falta de rigor en verificación de hechos y por su pobrísima redacción”. El revuelo era de esperarse, ya que Villanueva no escatima en tildar de bandido a quien le parezca; claro, sin pruebas distintas a las que le convengan a su postura.

Quienes tenemos el privilegio de dar a conocer nuestra opinión en los distintos medios, debemos ser responsables con aquello que publicamos, y es nuestra obligación explicar al lector que en estas líneas no encuentra una fuente de información seria, sino una posición personal de quien firma la columna. Acabar con la honra de cualquier persona es fácil, y los lectores pocas veces corroboran la información antes de formarse una idea seria. De ahí que lo que hizo la revista Cambio con la salida de Villanueva, no es otra cosa que un acto responsable con su público. Como dijo una importante periodista: las redes han graduado de periodistas a quienes sólo buscan figuración y escándalo.