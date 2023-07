Óscar Iván y su “Bam band”

Hace un par de días se conocieron las grabaciones que Daniel García Arizabaleta (ex Director del Invías) hizo a su antiguo patrón, Óscar Iván Zuluaga, y en las cuales se advierte con facilidad que el entonces candidato a la presidencia permitió el ingreso de dineros provenientes de las cuentas de la multinacional Odebrecht a su campaña política. O sea, empezaron los involucrados a “cantar” todo lo que saben acerca del “concierto” que se estructuró alrededor de la fallida intención de llegar al Palacio de Nariño.

Muchos seguramente se preguntan, ¿qué de malo tiene el permitir el ingreso de dineros aparentemente lícitos a una campaña política? En este caso en concreto, la razones son múltiples. En primera medida, legalmente está prohibido el aporte de capitales extranjeros a cualquier campaña electoral; se trata de una cuestión de seguridad nacional. Segundo, los dineros que aportó Odebrecht jamás fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. Y tercero, se trataba de dineros entremezclados con coimas que fueron pagadas en toda Latinoamérica para obtener millonarios contratos estatales. Todo mal.

Más allá de que Daniel García se comportó como un verdadero truhán al grabar a su amigo, socio y patrón, a sus espaldas y tratando de garantizar su salida victoriosa del proceso penal (cosa que finalmente logró), lo cierto es que sin ese material probatorio el país no se habría enterado de la verdad de lo ocurrido. Pocos avances ha tenido el caso “Odebrecht” en Colombia, donde incluso se designó un Fiscal General “Ad hoc” en el año 2018. Cosa distinta ha ocurrido en Perú, por ejemplo, donde cuatro ex presidentes han sido procesados.

La noticia ha escandalizado al país, pero seguramente en la práctica poco impacto tendrá. La financiación de campañas políticas a cargo de millonarios empresarios se ha convertido en una práctica recurrente. Incluso, recientemente se ha venido hablando de “compra de avales” para favorecer a candidatos de contratistas. Mejor dicho, ya no basta con aportar dineros a las contiendas electorales, sino que ahora lo más rentable es tener candidato y mandatario propio para firmar contratos en cuerpo ajeno. Ya veremos en cuatro años cuántos “cantantes” sacudirán no el cuerpo sino el tablero electoral. La lección no se aprende y la historia se repetirá.