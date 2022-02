Estos últimos días el país ha sido testigo del bochornoso espectáculo que Ingrid Betancourt ha venido proporcionando a todos los votantes y especialmente a quienes son partidarios de la llamada Coalición por la Esperanza. Primero, en un debate televisado, en el que reprochó a Alejandro Gaviria el que no podía recibir apoyos de algunos políticos miembros del partido liberal, porque ello contravenía lo que habían pactado al unirse. Después, cuando fijó un último plazo, que realmente terminó convertido en tres últimos plazos, para que el partido decidiera si aceptaba o no una serie de apoyos, o de lo contrario ella se retiraría de la coalición. Y finalmente, cuando de manera un tanto infantil, mencionó que no estaría aliada a nadie que tuviera lo que ella denominó “maquinarias”, pero sin tener la menor idea de quienes hacían parte de lo que ella repugnaba. En las redes sociales abundan las caricaturas acerca de la hoy candidata presidencial.

Ingrid Betancur es una política absolutamente respetable, que cuenta con una preparación académica y profesional envidiable, pero que ha vivido una gran parte de su vida en el exterior, y eso al parecer la ha alejado un tanto de la realidad del país. Durante un lapso de su vida experimentó el flagelo del secuestro y conoció la libertad luego de que el Ejército Nacional adelantara una operación exitosa. Pero a partir de ese momento se desconectó del país, e hizo un par de apariciones esporádicas. Sin duda alguna es valiosa en el ámbito público, y eso debemos reconocerlo, pero su marcada distancia hace que se muestre ajena a las necesidades sociales.

Pero más allá de su lejanía, lo que la ha caracterizado es su mezquindad: llegó tardíamente al actual escenario presidencial y sin poder aportar nada realmente relevante. Su partido revivió producto de una decisión judicial, pero sin los votos que son necesarios en una democracia. Y así, sin nada que complemente, llegó a la Coalición a generar tensión en el ambiente y atacó las sólidas bases que hasta ahora soportaban las distintas candidaturas de los miembros de la coalición: la coherencia de sus ideales. A buena hora se fue de allí, y seguramente regresará, pero a Francia, desde donde podrá ver sin ruborizarse, el inmenso lío que armó.