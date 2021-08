Según la RAE, la resiliencia es la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”. Básicamente, es parte de una condición biológica de los seres vivos (no solo los humanos) que se denomina “homeóstasis”. Esta se define como el “conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición”. En resumen: es la capacidad de supervivencia y adaptación frente a situaciones hostiles.

No pocas veces nos asombramos frente a la actitud de algunas personas que presentan alguna condición de discapacidad. Nos genera asombro el que alguien pueda movilizarse sin sus piernas o desempeñar alguna labor sin sus brazos. Claramente son seres admirables, que frente a situaciones complejas se adaptaron y logran vivir plenamente, así parezca imposible.

En el curso de los años de experiencia profesional como penalista, he podido corroborar que no existen seres absolutamente buenos o malos. Hasta el hombre más noble puede causar daños irreversibles en los demás; asimismo, el mayor de los criminales llega a experimentar sensaciones de humanidad para con otros. Los Chinos le denominan a esto “yin yang”: la existencia de dos condiciones opuestas y complementarias entre sí.

Enrique, un profesional brillante cuyas extremidades están ausentes, y Ana, una mujer que reconoció haber cometido un error en su momento, son el reflejo de lo que hoy relato. Cada quien asumió una situación adversa y la convirtió en un reto diario. El primero lucha a diario contra las limitaciones que los espacios físicos le imponen; la segunda, contra los señalamientos de los demás. Es lo que hay, ni más ni menos, y por más de que se duelan por ello, saben que nada podrán hacer por cambiar su situación.

La capacidad de adaptación de cada quien son distintas, y no pocas veces difíciles de entender y asumir ¿Por qué? Sencillo: porque sí; no existe una fuerza externa que determina quien sufre y quien no; hoy son ellos, mañana cualquiera, y en la forma como se asume el cambio abrupto, está el éxito de la vida. Bien enseña mi buen maestro Nodier Agudelo, que a diario dice “yo no pido una carga ligera, pero si una espalda poderosa”.