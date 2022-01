Hace unos días fue noticia en nuestra ciudad el que un grupo de hombres armados ingresó a un restaurante, y despojó de sus bienes a algunos ciudadanos que se encontraban reunidos. Lo alarmante no fue el hurto en sí, sino el intercambio de disparos que hubo cuando los delincuentes huían. Es angustiante pensar que alguno de nuestros familiares pudo haber sufrido heridas, y que las autoridades nada pudieron hacer para evitar lo que sucedió.

Precisamente hace una semana en este mismo espacio expuse que es necesaria la presencia de fuerza pública en los sitios donde la seguridad flaquea. El delincuente es cobarde y oportunista; mientras más ojos sienta que le vigilen, menos van a ser los delitos que podrá cometer. Estos últimos días ha habido múltiples operativos policiales, y sin riesgo a equívoco, seguramente los índices de criminalidad han disminuido. Estas medidas deben prolongarse o de lo contrario ningún efecto a futuro generarán.

Es acá donde la ciudadanía se cuestiona acerca del qué se debe hacer. Dicen quienes presenciaron el hurto que comentamos que la Policía tardó 8 minutos para llegar al lugar, aun cuando a pocas cuadras se ubica un CAI. Y angustia que esto suceda, porque no se logra comprender cómo pueden unos sujetos huir disparando, y aún al día de hoy no se tenga certeza de quienes pudieren ser los responsables. Varios de los afectados desmintieron al Alcalde cuando este señaló que ya se había logrado la captura de los delincuentes. Penosa situación.

Indudablemente llegará el momento en el que la misma comunidad se agrupe a partir de la necesidad de crear grupos de vigilancia ciudadana, para así por lo menos tratar de disuadir a la delincuencia, a partir de la presencia de personal de seguridad en las zonas comerciales. Un comprador temeroso no compra, y un vendedor sin compras no genera empleo. Esto trae consigo grandes problemas si no se controla, precisamente porque la ausencia del Estado no puede suplirse con el uso de la fuerza de los particulares. No voy a entrar en detalles, pero la violencia en nuestro país se ha originado allí, y todo pareciera indicar que no ha tenido fin.