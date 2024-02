Sin presión

Desde hace un par de días inició una especie de campaña para tratar de presionar a la Corte Suprema de Justicia, que debe elegir próximamente a la futura fiscal general de la nación. Aquellos que exigen una rápida escogencia de la nueva titular de la acción penal, alegan que es necesario evitar que se prolongue la presencia de Francisco Barbosa en cuerpo ajeno. Esto, ya que cuando se venza su periodo constitucional, se deberá encargar a la vicefiscal mientras se define quién estará a cargo de la institución durante los próximos años. Por supuesto que las reacciones (a favor y en contra) no se han hecho esperar. Una verdadera “papa caliente” tienen en sus manos los magistrados de la Suprema.

La terna para fiscal general, como acá lo hemos dicho antes, es de lujo. La componen tres mujeres altamente cualificadas y con méritos profesionales suficientes para poder dirigir una entidad tan importante para la institucionalidad y la democracia. Personalmente me agrada más el perfil de Angela María Buitrago, quien ha sido servidora pública, docente universitaria y abogada litigante. Todos esos roles los ha cumplido sin tacha alguna en su nombre y cumpliendo un gran papel, habiendo generado por supuesto malquerencias en muchas personas. Ni que fuera “monedita de oro”.

Más allá de los supuestos intereses particulares que se dice tienen los magistrados (algo que francamente dudo), lo cierto es que todo lo que se asocie a Barbosa genera malestar en muchos ciudadanos, y de ahí la innecesaria presión que se pretende ejercer por parte de algunos actores políticos. A la judicatura no hay nada que le moleste más que los conflictos políticos, porque desnaturalizan su rol en el Estado de Derecho. Mejor dicho, se causará el efecto contrario al pretendido.

Ojalá y el presidente no quiera entrar a debates innecesarios, enviando mensajes más directos a la Corte, porque de ser así no veo descabellado que, al no haber consenso en la elección, se deba devolver la terna para su reconfiguración. Ya existe un precedente con Álvaro Uribe y el caos institucional fue nefasto. Ya veremos qué ocurre.

Adenda: sea este el espacio para recordar al buen colega Daniel Caicedo, que el fin de semana falleció. Fue un defensor aguerrido que siempre estuvo dispuesto a servir. Un orgullo para su familia.