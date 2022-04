Hace un par de días tuve la posibilidad de viajar a algunos municipios de Santander a atender algunos compromisos académicos, y me encontré con un panorama turístico absolutamente agradable. No sólo porque la denominada reactivación económica ha sido un éxito, sino porque el incremento de espacios hoteleros y de actividades turísticas abre un abanico de posibilidades antes impensables para los visitantes. Personalmente me sorprendió la organización de los establecimientos y la cantidad de opciones que existen.

Desde Curití hasta Barichara, pasando por Aratoca, Jordán, Villanueva, San Vicente o Zapatoca, entre otros tantos, ha aumentado la oferta hotelera para todo tipo de público. Tanto aquel que desea tener una experiencia “premium”, como quien ajusta un poco más su presupuesto, tienen múltiples opciones. Esto sumado a las diversas actividades que en cada sitio se pueden desarrollar. Personalmente me impactaron dos lugares formidables. En Aratoca, un municipio que jamás pensé conocer, visité la “Posada de Don Agustín”, en donde una bellísima casa en el árbol me recibió rodeada de cafetales y de fondo el sonido de la naturaleza. Y en Barichara, viví en la “Casa Maestra” un momento de reflexión muy interesante sin distractores, televisores o radios. Y ni hablar de la amplísima oferta gastronómica; nada que envidiarles a ciudades como Bogotá o Cartagena.

Preocupa sí la ausencia de suficiente fuerza pública en las vías o los controles policiales constantes para evitar infracciones de tránsito. No pocas veces me encontré con vehículos de carga haciendo sobrepasos peligrosos, o motociclistas transitando en exceso de velocidad y sin elementos de protección. Y las autoridades por allí no aparecieron. Es importante que se examinen medidas para evitar afectar la tranquilidad de los habitantes y visitantes. Esto, sin olvidar que los servicios públicos deben ser de calidad, otra gran preocupación; la ausencia de agua potable suficiente es una constante angustia para muchos.

En conclusión, las iniciativas turísticas deben ser apoyadas y especialmente vigiladas; infortunadamente existen también espacios que no cumplen con los criterios mínimos de calidad y seguridad, aunque es la excepción, y la toma oportuna de medidas ayudará a corregir este tipo de comportamientos. Un crecimiento responsable va de la mano de medidas rigurosas, que los mismos empresarios deben promover.