A menos de 30 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el discurso de todos los candidatos empieza a extremarse frente a temas populares y, de paso, populistas. Igualmente, como de costumbre, los ataques entre cada uno de ellos suben la temperatura del ambiente, que es cada vez más hostil y dañina, pretendiendo generar simpatía entre los electores a partir de emociones en lugar de propuestas. Nada novedoso; llevamos décadas inmersos en un escenario político en el que los planes de gobierno son lo menos importante.

Desde el momento en que Gustavo Petro empezó a marcar como favorito en las encuestas, los ataques hacia él y su campaña no han cesado, llegándose incluso a ambientar la existencia de un supuesto video que registraba un encuentro sexual. Al final nada pasó, pero sí generó inquietud en la ciudadanía, como seguramente se planeó desde el principio.

A Petro se le ha comparado con Hugo Chávez para proyectar lo que supuestamente sería un gobierno bajo su mandato. Se dice que sería capaz de expropiar predios, ahorros y empresas. Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho. Personalmente no me agrada su personalidad autoritaria y su pedantería. Se me hace un dictador en potencia. Pero, creer que como presidente acabaría con el país que conocemos, es un despropósito.

El sistema jurídico colombiano es tan complejo y robusto que es imposible que Petro logre lo que el chavismo en Venezuela. Cada cambio institucional tiene tantos controles previos y posteriores, que francamente ni 12 años son suficientes. Chávez era un coronel, mientras Petro un guerrillero desmovilizado; el ejército no apoyará ningún intento de control absoluto, y esto es una pauta importante para poder determinar hasta qué punto es real la preocupación que se proyecta a la comunidad. Así las cosas, a punta de miedos infundados no se puede convencer a los votantes; nada más peligroso para la democracia que un elector desinformado y errado. Mejor, vamo’ a calmarno’ y elijamos sin pensar en la necesidad de vender las mansiones y latifundios que no tenemos. No votaría por Petro, pero tampoco puede ser peor de lo que ha habido hasta ahora.