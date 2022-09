Hace un par de días, de la nada y sin previo aviso, Toto Vega, el actor veleño que tantos días alegró a quienes le vimos en la televisión, partió de este plano hacia uno desconocido, dejando muchos corazones tristes y sorprendidos. A manera de homenaje a él y a quienes hoy se aproximan a su descanso terrenal, dedico mi columna de hoy:

Así como tu yo quise volar, volar alto como el cóndor que de chico vi que se posaba en el escudo patrio. Volar viendo a lo lejos las angustias, los dolores, los problemas, las tristezas. Pero también impulsando las alas con recuerdos felices, con historias vividas, con el amor a flor de piel por los demás. Quise compartir contigo más momentos, más sonrisas, más cafés. Quise que el tiempo se detuviera para disfrutar de tu presencia y de tu bondad infinita. Quise tener la capacidad de haberte dicho más y más veces que te quiero, que te anhelo, que te admiro. Quise, y quiero aun, que no sueltes mi mano. Que no te alejes de mi, que no camines en soledad hacia la eternidad.

Pero más allá de mi deseo, está el tuyo y el del destino que hoy se empeña en separarnos. Así habré de aceptarlo; todo pasa tal cual y como debe pasar. Hoy, que te alejas más y más de mi lado, quiero decirte que acá estoy para ti, para apoyarte, para acompañarte a dar aquel salto al vacío que me angustia pero que a ti te consuela. Ve con calma, que aunque, como dice aquella canción “quisiera que tu presencia no desvaneciera, que el dolor no doliera, y que al cielo le pusieran una escalera”, te recordaré siempre como desde el primer día que compartimos; con gracia plena, como tu nombre lo decía.

Vuela alto y sin mirar atrás, vuela alto sin pensar en quienes acá quisiéramos acompañarte; hazlo porque tarde que temprano habremos de encontrarnos y donde sea que estemos recordaremos cada instante juntos. Y sonreiremos y cruzaremos aquellos abrazos que quedan en suspenso, y nos diremos todo aquello que al final queda sin confesar. Te despido diciéndote te quiero; nos quiero; nos querré. Vuela ya.