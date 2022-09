El desorden urbano, la mezcla de usos y la tragedia de cada fin de semana de la conocida como ‘Cuadra Picha’ o ‘Cuadra Play’, exige un llamado de la ciudadanía a la administración: gobernar y dar seguridad.

‘Cuadra Play’ se convirtió en uno de los grandes dolores de cabeza de cada fin de semana. Peleas callejeras y atracos han marcado la decadencia de la que fue la cuadra pujante de la ciudad en los años 90. Rezagada hoy al desorden entre personas alcoholizadas, desmanes y ciudadanos atemorizados.

Según datos de la Secretaría del Interior, la situación de orden público de las discotecas del barrio Cabecera, donde se ubica ‘Cuadra Play’, se ha ido agravando con el paso de los años. La incidencia de las discotecas del barrio respecto a hurto a personas y lesiones personales, frente a discotecas de otras zonas de la ciudad, ha aumentado desde 2016.

Al analizar los registros hasta julio de 2022, se evidencia que en toda la ciudad se registraron 73 casos de lesiones personales en la zona de las discotecas, de las cuales una de cada dos ocurrió en el barrio Cabecera. Respecto al hurto a personas, se presentaron 203 casos en o cerca de discotecas, de los cuales el 52% ocurrió en establecimientos del mismo barrio.

El desorden urbano imperante en la ciudad indica que la administración enfrenta la necesidad de evaluar urgentemente su postura y desempeño respecto a su función social de gobernar y gestionar.

Como mencionan los médicos, un mal no tratado, con los años, se convirtió en un cáncer para el barrio. El no diseño de una zona de tolerancia, un cordón de fuerza pública, que solo reacciona ante el llamado agónico de los ciudadanos pidiendo ayuda, y una zona con un alumbrado público mediocre nos enfrenta a una realidad clara. La seguridad no es un tema de policías y ladrones.

Restricción nocturna del parrillero en moto en algunos sectores, reducción de los horarios de establecimientos nocturnos y recompensas por información que conduzca a la captura de los delincuentes son medidas anunciadas, pero insuficientes. Una zona rosa poco planificada nos da la oportunidad de repensar un espacio público dónde se inhiba al delito y que propenda al civismo de la ‘Cuadra Play’ que queremos.