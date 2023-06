El pasado 3 de junio fue el Día Mundial de la Bicicleta. Al día siguiente, se hizo viral la trágica muerte de un ciclista al ser arrollado por un camión, mientras entrenaba por carreteras de Cundinamarca. Lastimosamente, este tipo de acontecimientos no son tan excepcionales como quisiéramos, más en un país reconocido internacionalmente por las cualidades de sus escarabajos sobre las bielas.

Basta con revisar las redes sociales para darse cuenta de que diariamente se publican denuncias de ciclistas cuyas vidas fueron puestas en riesgo por otros actores viales. Sólo en Bucaramanga, entre 2012 y 2021 hubo 17 muertes de biciusuarios en medio de accidentes de tránsito, al mismo tiempo que otros 592 fueron heridos en las mismas circunstancias.

Con este panorama, aunado a las paupérrimas condiciones del transporte público, es imposible pedirle a la ciudadanía que se baje de los automotores –propios o piratas– para recurrir a la ‘bici’ como el medio de transporte más sostenible. Lo que tenemos al final es incertidumbre y temor que, junto con la inseguridad, terminan reduciendo cada vez más el número de biciusuarios.

El otro gran problema es la falta de cultura vial. Como he enfatizado en diferentes ocasiones, la infraestructura vial y la movilidad en general han sido pensadas desde los automotores en los países latinoamericanos. Fruto de ello, es frecuente escuchar a los conductores reclamar las calles como si fueran propias, lo que deriva en que no sea de su agrado tener que compartir la vía con los ciclistas ni garantizar la distancia de seguridad (1,5 metros). Todo lo anterior en el marco de una infraestructura vial deficiente y actores viales imprudentes, de todo tipo de transporte, que no respetan los mínimos de sensatez necesarios.

Pensar Ciudad es resignificar la relación entre actores viales y apostarle a la cultura vial. Tampoco se trata de caer en el romanticismo y decir que los ciclistas no cometen imprudencias. La verdad es que sí las comenten, pero también hay que recordar que son mucho más vulnerables que aquellos que van en automotor, por lo que siempre llevarán las de perder.