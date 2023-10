El mal, cuando lo percibimos, ya viene con muchas capas sobrepuestas. Tardamos en deshojar la cebolla. Detrás de un acto de maldad, hay víctimas y victimarios, causas, efectos, así como otras variables que también se descomponen en más. Si nos enfocamos solo en los villanos, surgen preguntas: ¿quién o quiénes son los malos?, ¿tienen familia?, ¿tienen nombre y apellido como nosotros?. O son apenas una etiqueta sin contenido: la “Oficina”, el “ELN”, “Hamás”, “Hezbolá”. O tal vez el mal lo hizo un sujeto enigmático, apenas un “alias”, un ser seudomítico: el malo de la película.

Simultaneamente con este periodo de guerras y villanos mundiales, comenzó la exhibición de la obra de Camilo Restrepo (Medellín, 1973) en el Atrium, la sala de arte del Bancolombia (Bogotá). La exhibición incluye 503 representaciones en formato pequeño de delincuentes locales arropados bajo su sobrenombre: su identicación social. Restrepo es el mismo que vendía NFT de cocaína digital (“A ton of coke”, se llamaba el proyecto). Mostraba figuras de un kilo de cocaína: “el algoritmo no entiende la diferencia entre la criptococaína y la real”, dijo. Así criticaba sarcásticamente la fallida guerra contra las drogas; una alegoría del “ahí tienen su puta casa pintada”, la contundente frase de “La estrategia del caracol”. Restrepo se alimenta de las cicatrices de la era narco: desde silicona en los cuerpos, esteroides en los biceps, y armas tras vidrios polarizados, hasta asesinatos cotidianos y magnicidios. Lo que nos desfigura y nos convirtió en telenovela (no en historia); lo que fue y sigue siendo el suplicio de Colombia.

Pero volvamos a los alias. Restrepo toma cada villano, el “Fantasma”, “Fritanga”, el “Alacrán”, hasta completar 503 de ellos, y asocia el apodo con las imagenes que Google arroja y agrega las salpicaduras del delito. De ahí surgen dibujos en clave de caricatura, con trazos infantiles y hasta cómicos (“no soy dibujante”, dice). En alias “El Fantasma”, por ejemplo, se superponen la historieta púrpura de los años 70 y Gasparín. El artista enfatiza que no es una salón de fama de criminales. Los espectadores vemos la banalización del villano, pero no del mal; una aproximación tragicómica, quizás tropical, a nuestro dolor; un acercamiento despectivo y desmitificado de la basura que escondemos bajo el tapete. Restrepo, es uno de los artistas contemporáneos de mayor proyección internacional, un creativo obsesivo-compulsivo, sorprendente y complejo, como es Colombia.