Luz inmensa

¿Ha visto la luz? No el bombillo lejano en la oscuridad; no los objetos iluminados, sino la luz misma. La física explica todo, pero la percepción lumínica y sus juegos, las sensaciones de contorno e infinito que se crean o se distorsionan con la luz, abren un campo en el arte del que viene ocupándose James Turrell (1943) desde cuando era aviador aficionado y estudiaba psicología de la percepción en Claremont (California).

Turrell es uno de los artistas contemporáneos americanos más populares. Su capacidad de sorprender y atrapar a los espectadores con luz e inmensidad, acumula adeptos, coleccionistas y, por supuesto dólares.

Sus instalaciones están cada vez más extendidas por el mundo. En la “SkySpace”, que consiste en un espacio grande cerrado, cuya cúpula tiene un orificio enorme hacia el cielo, circundado por luz que se extiende por el resto del techo, los espectadores al atardecer se tiran al piso a ver cómo el contraste de la luz de color cambiante alrededor del óculo que mira al espacio, va haciendo que el cielo se acerque, se aleje y cambie de color. Sorprende tanto que por momentos parece alucinación. Se puede ver, entre otros, en Salta (bodega Colomé, norte argentino, colección Hess) y en Uruguay.

En Miami, como parte de “Superblue”, Turrell invita a subir por unos escalones que conducen a lo que se ve como una pared iluminada con un cuadrado de luz azul. Cuando se pisa el último escalón la pared no es tal, el cuadro de luz es un vacío al que se ingresa sin ver superficies de contorno (piso, paredes ni fondo), solamente luz. Se llama “Every Wall is a Door”. En el “Bensesse Art Site” de Naoshima, Japón, la experiencia es similar. La obra de Turrell se llama “Backside of the Moon”; quizás el silencio y la pulcritud japonesa promueve la sensación de estar ya envuelto en la luz del túnel, la del final de la vida. Turrel se apoya en la matemática y la física para crear percepciones exteriores, pero también meditativas.

El proyecto más ambicioso de Turrel está en curso desde hace cincuenta años. Es “Cráter Roden”, un predio que abarca un volcán en Arizona. Otro espacio de luz. Imperdible el video en YouTube realizado por LACMA (Los Ángeles County Museum), donde Turrel es un rock star explicando su proceso creativo.