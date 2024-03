Seguridad con civilidad

Ante la inseguridad impuesta por las pandillas y bandas, los ciudadanos se espantan y el miedo carga nuestro sistema nervioso con las reacciones de huida o ataque. La situación es la misma, cambia la geografía, los protagonistas. Unos emigran, otros quieren oir tambores de guerra, embestir.

Las sociedades en cambio, no tienen que reaccionar como los individuos. La parte no es el todo. Pero el miedo social existe, por ejemplo en la política, que es donde más y de peores formas se aprovecha. Se activan dilemas desquiciados: autoritarismo o anarquía es el de moda, como si entre esos extremos no hubiese nada. Vencer a cualquier precio o ser vencidos por los delincuentes. Se oye decir: “que haya detenciones masivas, redadas, ¡que crezcan las cárceles!”. Y ahí queda parado en medio el Estado de Derecho, con todo y su debido proceso, sus garantías civiles y su derecho de defensa. Sí, parado y dejado a un lado, como mal bailarín en fiesta de quinceañera.

Entre Bukeles y maras (autoritarismo y anarquía delictiva) se va cocinando el aplauso furibundo a los juicios sumarios, al abuso policivo y al linchamiento. Y podrá parecer bueno imponer a las malas el orden, pero solamente hasta cuando esa aplandora toque a nuestra puerta porque sí, porque sospechan, porque alguno nos denunció como indeseables, porque ese que nos denunció temerariamente es amigo de un general, porque no tenemos cara buena, porque el color de la piel o el barrio donde vivimos dizque predicen turbias intenciones.

No hay fin que justifique todos los medios. Muchos preferimos una sociedad con el derecho a reclamar un juicio justo o a exigir no ser detenido ni condenado sin pruebas, que otra donde no nos roben el celular en una esquina solamente porque ya las oscuras limpiezas hicieron que todos, incluidos los malos, tengan miedo. Escogería la justicia y las libertades, aunque sean imperfectas: es la elección de la civilidad.

Ese desprecio al Estado de Derecho al que nos lleva el miedo, va haciendo metástasis. Después el despotismo no mostrará sus dientes solamente si violamos la ley, también lo hará si vemos las películas que no son, si creemos en un dios no consagrado, si dormimos con quien no se espera: un poderío que elige todo y descalifica lo demás. Ahí el riesgo de perder el celular va a parecer una estupidez.