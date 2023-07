El fanatismo navega bien en las aguas de las generalizaciones. Negro o blanco. Mamerto o facho. Son aguas fáciles, no hay que lidiar con variables, ni pensar demasiado. Permiten simplificar, y al fanático le resulta conveniente. Pero simplificar como regla es negar especificidades. Y no, no todo es igual; ni la igualdad se trata de darle a todos por igual, sino de saber reconocer las diferencias e intervenir para hacer tabla rasa. Nada más elocuente que la ilustración en la que dos personas, una baja y otra alta ven por encima de una barda, la baja montada en un banquito. Es la igualdad.

Los pactos electorales de VOX (ultra derecha) y el Partido Popular en España han llegado incluso a predicar, con sorprendente cinismo, que la violencia de género no existe. Que simplemente hay violencia a secas, que no es distinta por el género de la víctima; sí claro, y la tierra es plana porque plana es mi cama. De ese mojón en el discurso viene ya derivándose la entrega de las competencias para la lucha contra los ultrajes de género a los negacionistas. Y lo que viene.

Linda utopía pensar que las sociedades las conforman individuos que rechazan todas las formas de violencia. Y así disfrazan el raciocinio; pero eso es confundir el fin con el principio o con el medio. Lamentablemente sí hay gente habituada a agraviar y cada episodio tiene un trasfondo distinto; miedos, odios o frustraciones diferentes. La mitad de la especie, las féminas, están históricamente sometidas, atrapadas en relaciones de poder que privilegian al varón; solo piden ahora la escalerilla para ver por encima de la barda, para sobrevivir.

Y no es asunto de derechas o de izquierdas, se trata de pensar con humanidad. Hace quinientos años Isabel de Castilla, religiosa hasta el fanatismo, expulsó judíos y moros, pero por otra parte prohibió la esclavitud de los nativos americanos; una proeza de la época. No todo es blanco o negro. Hay una vieja leyenda popular castellana en torno al lema “tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”, presente en monumentos de los reyes católicos. La mayoría prefiere creer que es una proclama de la monarca católica para predicar la paridad entre reina y rey. ¿En qué hispanidad contemporánea caben los que quieren retroceder a la oscuridad y negar la violencia machista?