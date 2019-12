Este año la democracia liberal fue cuestionada tanto que en el futuro lo recordaremos quizás como aquel en que “la historia se reescribió”, así como 1989 determinó, según Fukuyama, el “fin de la historia” cuando se refirió a la derrota del comunismo tras la caída del Muro de Berlín.

En todo el mundo el modelo liberal, pero principalmente aquellos quienes de manera torpe y personalista se han dedicado a aplicarlo, debieron soportar las críticas públicas y multitudinarias de una juventud indignada pero comprometida con el cambio.

Los jóvenes fueron protagonistas en 2019. Sus voces se levantaron en Asia, Europa y América. Reivindicaron la protección del medio ambiente, la necesidad de respetar los ecosistemas, aún cuando ello significase que algunos obtuvieran menos recursos financieros. Por primera vez, desde los años sesenta, los jóvenes se pronunciaron global y masivamente en favor de la naturaleza. Greta Thunberg, de tan solo 16 años, lideró el clamor en favor de lo ambiental y pidió la protección de los recursos en favor de las generaciones futuras revalidando el pedido de Brundtland cuando acuñó el término de desarrollo sostenible.

La ciudadanía digital, sobre la cual se soportaron todas las protestas a nivel mundial, movilizando grupos aparentemente heterogéneos pero auténticamente descontentos con el rumbo de los modelos democráticos mal gestionados, definió el ritmo del cambio global en el último año.

De no entender los reclamos de esta juventud, de no comprender que la estructura democrática falla no a causa de su andamiaje filosófico, sino de los propios ciudadanos, los próximos años traerán el escalamiento de conflictos sociales que deben ser resueltos a través del pacto social, no de las armas y la violencia.

Para contener el círculo vicioso, los gobernantes deberán en adelante, afinar su capacidad de escucha y su vocación de servicio, así como renunciar a algunos de los principios de élite que han justificado históricamente el poder en países como Colombia. Los jóvenes, en contraposición a lo tradicional de quienes hoy gobiernan, cambiaron este país durante 2019.

Ahora deberán, con ayuda de quienes les escuchen, asumir la responsabilidad de liderar la transición – ahora aplazada- hacia un mejor país.