En el fútbol también soy ateo. Creo, eso sí, en la aparición inesperada y poco frecuente de genios que conforman una élite de virtuosos de un deporte que es, por lo menos desde el miércoles y aún para los menos crédulos, mucho más que eso.

Después del 25 de noviembre de 2020, pocas personas podrán seguir defendiendo el discurso borgiano de que “el fútbol es popular, porque la estupidez es popular”, o aquel según el cual el fútbol son solo 22 jugadores persiguiendo un balón. Galeano ya advertía que el fútbol se asemejaba a la religión, por la desmesurada devoción que le tenían millones de creyentes y la profunda desconfianza que le profesaban muchos intelectuales. Su poder e influencia sobre las sociedades modernas lo convierten en El verdadero fenómeno de masas que muchas veces determina la historia que se reproduce frente a nuestros propios ojos. Con la partida de Maradona se terminaron rememorando esta semana las muertes de 650 argentinos en una guerra hace 38 años; se revivieron las conexiones del narcotráfico con la pelota, que sí está manchada por las relaciones delictivas promovidas de parte y parte; se hizo eco de reivindicaciones de género y se escucharon arengas contra la violencia.

El fútbol no es solo un deporte, no sé si una religión. Pero si lo fuera, sería una con un d10s mucho más parecido a sus feligreses. Uno que comete errores, muchos. Que se equivoca, pero brilla y da alegría cuando puede hacerlo. Uno que siempre es blanco o negro, nunca gris, como todas las demás divinidades, pero que fue la salvación para millones de personas que se alimentaron de sus goles cuando no tenían nada en sus platos, que se aferraron a la vida como al pitido final de un partido que les ofreció extratiempo. El fútbol es como la vida: injusto, incierto, implacable. El miércoles murió uno de esos genios, el mundo de la pelota está de luto y el otro mundo está pendiente, como corroborando en silencio que realmente es muchísimo más que un deporte. El fútbol es, en última instancia, como mirarnos a un espejo.