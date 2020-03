El mundo está sitiado y desde esta semana en Bucaramanga, tanto el sector público como el privado, han tomado decisiones para atender la emergencia global originada por el Coronavirus, que van desde el toque de queda nocturno hasta el confinamiento voluntario y la suspensión de clases presenciales.

Es momento de tomar decisiones rápidas y debemos confiar en los expertos. Y los expertos –como la Organización Mundial de la Salud y los médicos epidemiólogos- recomiendan confinamiento voluntario inmediato, que es un remedio sensato y que si bien puede ser incómodo o tener un costo financiero para algunos, no implica salir con una escopeta a matar zombies.

No es el momento de más polarizaciones, no faltaba más. Para todos es nueva esta situación y si bien algunos deberían asumir responsabilidades colectivas y algunos otros solo tomar decisiones individuales, no hay muchos protocolos para atender situaciones similares en lo local. Esa es la primera lección. Que esta experiencia nos permita definir protocolos rigurosos y claros que eviten que las competencias, obligaciones y caminos a seguir los tengamos que ir definiendo por el camino, con el riesgo que ello representa para la salud pública.

Es momento de solidarizarnos y entender que el bien común prevalece, como siempre, frente al individual. La situación desbordada de los sistemas de salud pública en Europa Occidental determina la necesidad de actuar juntos y de manera drástica para detener la propagación del virus. Creo sinceramente que en Colombia hay un engañoso subregistro de los casos positivos de pacientes infectados y que los controles aeroportuarios han sido menos efectivos que lo que indican los protocolos. La curva de contagio es exponencial y haciendo cálculos a partir de lo sucedido en Asia y Europa, la situación se puede descontrolar si no atendemos los primeros llamados de aislamiento.

Las crisis dejan ver lo peor y lo mejor de las personas, lo mejor y lo peor de los gobiernos. Ya muchos han pelado el cobre. Por eso, no pierdan la oportunidad de aprender a comunicarse mejor, a entender que la vacuna contra este y cualquier problema global es la empatía.