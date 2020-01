Yo me resisto a creer que Iván y Martha Lucía nos crean tan pendejos. El anuncio de pedir en extradición a Aída Merlano a través de Guaidó y no del presidente Maduro no lo hubiera podido imaginar ni Gabo mientras inventaba Macondo. Esa jugada no solo pretende deslegitimar a un interlocutor importante para el gobierno colombiano –no un interlocutor inteligente, ni uno amigo, ni uno hábil- a través de mecanismos absolutamente inútiles, sino que también expondría a Colombia ante un vergonzoso escarnio internacional.

Mañana se cumple un año, 8.760 horas más exactamente, desde que Duque anunció exultante que a la dictadura venezolana le quedaban pocas horas, gracias al cerco diplomático que se tejería en su contra liderado por Estados Unidos y Colombia. Pero uno no puede en política internacional pretender –o querer que creamos- que un presidente que hay que derrocar, por más dictador que sea, no es el presidente verdadero. Si Maduro no es el presidente legítimo, no hay que tumbarlo. Si Guaidó es el presidente de Venezuela, por más fabulada que parezca esa versión, es un mandatario sin poderes, sin el poder siquiera de autorizar la extradición de Merlano.

Yo lo que creo, sinceramente, es que la jugadita de parecer tonto le sirve a Duque, como nunca antes, en este caso: pide la extradición de Merlano a través de Guaidó y ratifica su intención quijotesca de deslegitimar a Maduro, lo que además le permite anticipar que la extradición no se hará efectiva. Eso le permite desactivar un ventilador de proporciones apocalípticas que podría desequilibrar a todas las fuerzas políticas de una región que, como la Costa Atlántica, pone muchos votos.

En un gobierno consecuente se sobrepondrían los intereses nacionales –conocer la verdad de la financiación de campañas en la Costa Caribe- sobre los partidistas –desconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en favor de Guaidó-.

En Polombia esas cosas pasan, y seguirán pasando hasta que nuestro presidente Duque, no nuestro otro presidente, se ponga los pantalones y empiece a gobernar para todos y no solo para unos pocos.