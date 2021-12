Cada día nos parecemos más a la Venezuela castrochavista. Los oráculos y sus profetas tenían la razón, debo reconocerlo. Esta semana fue aprobado un artículo que sanciona con cárcel de hasta diez años, suspensión o cancelación de la personería jurídica y multas de hasta casi 1.500 millones de pesos a quien “mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia”.

Esto puede ser violatorio de derechos consagrados constitucionalmente y ataca especialmente el ejercicio periodístico. En el mejor de los casos, la decisión produce autocensura y limita la libertad de quienes ejercen valientemente el derecho -y deber- de ser contrapoder y hacer veeduría de las actuaciones públicas de quienes son elegidos para representar intereses comunes.

Pero adicionalmente, es difícil argumentar la inclusión de un mico con este alcance en una ley cuyo objeto es diferente al que apunta el artículo, principalmente porque, “la tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o ex funcionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”. La iniciativa es ilógica, como denunció Asomedios, “más aún teniendo en cuenta que para el debido ejercicio de la función pública, existen también ya estatutos y normas en la legislación nacional”.

Lo curioso, es que el partido que promovió el artículo, Cambio Radical, está promoviendo la aprobación de otra ley que pretende “erradicar el acoso judicial o litigioso para cercenar los derechos a la libertad de expresión, información y asociación”.

Nada más parecido a las funestas leyes de desacato que sirvieron a países autoritarios para blindarse contra las acusaciones de la prensa. Solo Cuba y Venezuela las mantienen. Y ahora Colombia. Es preocupante revivir el acoso judicial contra la prensa cuando las diferentes formas de censura están prohibidas por la Constitución.